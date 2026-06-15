Школьники Подмосковья сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

15 июня выпускники Московской области сдавали Единый государственный экзамен по биологии, географии и иностранным языкам. В итоговой аттестации приняли участие более 16 тысяч человек, как сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 6,5 тысяч школьников Подмосковья зарегистрировались на ЕГЭ по биологии. Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала 28 заданий базового и повышенного уровня сложности. На выполнение отводилось 235 минут.

Более тысячи одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по географии. Экзамен включал 29 заданий, разделенных на две части — с кратким и развернутым ответом. Общее время на выполнение — 180 минут. На экзамене разрешалось пользоваться дополнительными материалами, такими как административная карта России, политическая карта мира, статические приложения и непрограммируемый калькулятор.

Более 7 тысяч выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам. Английский язык сдавали 7830 человек, немецкий — 21, французский — 11, испанский — 7, китайский — 21. Экзаменационная работа письменной части состояла из 36 заданий с кратким ответом и двух заданий с развернутым ответом. На выполнение работы давалось 190 минут.

Для проведения экзаменов в Подмосковье было организовано 188 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов осуществляли более 400 общественных наблюдателей и свыше 300 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 29 июня по биологии и географии и 1 июля по иностранным языкам. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене в основной день по уважительным причинам, предусмотрены резервные сроки: 22 июня — письменная часть иностранных языков, 23 июня — биология и география.

Следующие экзамены в рамках основного периода ЕГЭ пройдут 18 и 19 июня. Выпускники будут сдавать информатику и устную часть иностранных языков.