В Московской области обсуждают перевод одноэтажных домов в статус БЖЗ

В городах Московской области стартовали встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов (МКД) для обсуждения перевода жилья в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ). Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Первые мероприятия прошли 27 января в Зарайске и 28 января в Рузском округе. Встречи также состоялись с жителями микрорайона Белые Столбы в Домодедове.

Жители одноэтажных домов активно используют прилегающую территорию для огородов, гаражей и хозяйственных построек, но не могут оформить землю в собственность. Перевод дома в статус БЖЗ позволит решить эту проблему: при сохранении общей стены каждый блок получит отдельный вход и автономные коммуникации. Владельцы смогут оформить собственность на земельный участок и легализовать существующие постройки.

Для получения подробной информации и начала процедуры перевода жителям необходимо посетить встречу с представителями муниципалитета в своем округе. Важно, что тем, кто успеет завершить процедуру до 1 сентября 2026 года, будет предоставлена льготная ставка госпошлины — всего 3 % от кадастровой стоимости объекта.

Ознакомиться с графиком встреч можно по ссылке: [Яндекс Диск](https://disk.yandex.ru/d/pom39O-R_kUGWg).