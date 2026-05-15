В Московской области обсудили подготовку к ЕГЭ 2026 года

Четырнадцатого мая в Доме правительства Московской области прошло межведомственное совещание, посвященное готовности к государственной итоговой аттестации в 2026 году. В мероприятии приняли участие представители различных органов власти, включая здравоохранение, МВД, ГУРБ, МЧС, ЖКХ, Минэнерго, Мингосуправления, а также заместители глав муниципальных образований и начальники управлений образованием, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

На совещании подвели итоги подготовки к экзаменационной кампании и обсудили ключевые организационные и технические аспекты ее проведения. Особое внимание уделили обеспечению безопасности участников экзаменов и готовности пунктов проведения по технологическим и кадровым показателям.

Экзамены в Московской области пройдут в 255 пунктах ЕГЭ, оборудованных на базе школ региона. В организации аттестации задействованы более 15 тысяч сотрудников, включая руководителей пунктов, технических специалистов и организаторов.

Участники совещания получили задачу создать все необходимые условия для проведения экзаменов в строгом соответствии с установленными требованиями. Для каждого потенциального нарушения или нештатной ситуации предусмотрен утвержденный порядок действий и резервные решения.

По итогам совещания отметили, что Московская область полностью готова к началу экзаменационной кампании 2026 года.