В Московской области обновляют парк лесной спецтехники

Недавно на защиту лесов от пожаров и для патрулирования территорий отправили еще 35 современных машин. Среди них — автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы, лесопатрульные машины. Вся техника произведена в России и Республике Беларусь.

Высокопроходимые автоцистерны на базе «УРАЛов» и «Садко» могут доставлять воду и расчеты в самые труднодоступные места. Для оперативной разведки и патрулирования используют маневренные комплексы на базе УАЗов и «Нив». А мощные тракторы «МУЛ» прокладывают минерализованные полосы — специальные рвы, которые не дают огню распространяться.

Московская область — лидер в России по обновлению автопарка для лесного хозяйства. В этом году планируют поставить 123 спецмашины. Уже закуплено 96 из них, включая 28 — для тушения лесных пожаров, 27 — для лесохозяйственных работ и 41 лесопатрульный автомобиль. В первую очередь они поступят в Балашиху, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Солнечногорск, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа. Оставшиеся 27 единиц техники ожидаются до конца июня.