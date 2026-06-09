В Московской области обновили услугу по государственной экологической экспертизе

На портале госуслуг Московской области произошло обновление услуги по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Теперь внештатные эксперты Минэкологии могут подписывать заключения с помощью электронной цифровой подписи. Это изменение не только техническое, но и существенное для снижения бюрократической нагрузки. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что благодаря оптимизации услуги и исключению очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на 9 рабочих дней.

Услуга «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную оказать воздействие на окружающую среду.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя.