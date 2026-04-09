В Московской области обновили дорожные ограждения для повышения безопасности

Для повышения уровня комфорта и безопасности на дорогах в девяти муниципальных и городских округах Московской области специалисты Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожные рабочие восстановили ограждения на Новом бульваре и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Московской в Наро-Фоминске, а также на улице Октябрьской в Зарайске. Кроме того, работы проводились на Московской улице во Фрязине.

В городском округе Балашиха обновили ограждения на улице Шоссейной в микрорайоне Купавна и на улице Кооперативной в деревне Соболиха. В городском округе Люберцы — на Кореневском шоссе в поселке Красково и на улице Вертолетной в микрорайоне Зенино.

Также ремонт ограждений провели на улице Ленина в поселке Большевик городского округа Серпухов, на 94-м километре Каширского шоссе в Ступине и на дороге в деревне Новая Слобода городского округа Щелково.

В ведомстве подчеркнули, что пешеходные ограждения устанавливаются на участках, где есть риск выхода пешеходов на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения помогают разделять транспортные потоки, а барьерные — снижать вероятность съездов с дороги.

