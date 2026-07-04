В Московской области обнаружили три пожара в лесных массивах

На территории лесного фонда Московской области 3 июля обнаружили три пожара. Первый очаг возгорания нашли в семи километрах от поселка Белоомут городского округа Луховицы. Его обнаружили специалисты Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» во время наземного патрулирования.

В одном километре от села Кудиново Богородского городского округа и в трех километрах от деревни Губино Орехово-Зуевского городского округа очаги возгорания выявили диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга.

По предварительной информации, причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности гражданами.

Для ликвидации возгораний привлекли 19 человек личного состава лесопожарных формирований и 9 единиц техники.

Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для наказания виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: * для физических лиц — до 60 тысяч рублей; * для должностных лиц — до 110 тысяч рублей; * для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Также возможно лишение свободы на срок до десяти лет.