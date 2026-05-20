В Московской области обнаружили и ликвидировали лесной пожар

19 мая на расстоянии 6 километров от деревни Красная Горка в Шатурском районе Московской области был зафиксирован лесной пожар. Его обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Для ликвидации возгорания привлекли 17 человек из лесопожарных формирований и 6 единиц техники. Пожар тушили в течение 6 часов.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности со стороны граждан. В настоящее время подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: - для физических лиц — штраф до 60 тысяч рублей; - для должностных лиц — штраф до 110 тысяч рублей; - для юридических лиц — штраф до 2 миллионов рублей; - лишение свободы на срок до 10 лет.