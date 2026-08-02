В Московской области ликвидировали лесной пожар

Первый лесной пожар был обнаружен 1 августа в Московской области. Очаг возгорания нашли сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в одном километре от села Казанское Павлово-Посадского городского округа во время наземной патрульной миссии.

Для ликвидации пожара было задействовано пять человек и две единицы техники. Пожар был потушен менее чем за полтора часа.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности гражданами. В настоящее время проводятся следственные действия для установления подозреваемых в поджогах. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: - для физических лиц — до шестидесяти тысяч рублей; - для должностных лиц — до ста десяти тысяч рублей; - для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок до десяти лет.