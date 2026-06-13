В Московской области обнаружили и ликвидировали лесной пожар

13 июня в Московской области на территории лесного фонда обнаружили возгорание. Очаг пожара находился в километре от территории СНТ «Мечта» в городе Старая Купавна Богородскгого городского округа. Местные жители заметили дым и сообщили о происшествии по телефону 112.

Информация о пожаре была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. На место происшествия оперативно выехали шесть человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Пожар был ликвидирован менее чем за три часа.

По предварительной информации, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф может составить до шестидесяти тысяч рублей, для должностных лиц — до ста десяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.