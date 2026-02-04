В Московской области упростили оформление выплат на питание для матерей и детей

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что процесс оформления ежемесячной выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет стал значительно проще.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала: «Раньше при подаче заявления нужно было вручную вводить данные о ребенке. Теперь умный сервис автоматически подтягивает нужную информацию из личного кабинета Госуслуг или из информационной системы Минсоцразвития при их наличии».

Ежемесячные денежные выплаты на питание назначаются беременным женщинам со срока от 12 недель по заключению врача, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов и детям до трех лет. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, выплата предоставляется на каждого ребенка.

Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты придет в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, что в 2025 году онлайн-услугой «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» воспользовались более 88,9 тысячи раз.