Тендер на капитальный ремонт теплового пункта объявили в Луховицах

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о планах провести конкурс в электронной форме на капитальный ремонт центрального теплового пункта в муниципальном округе Луховицы.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить необходимое оборудование для эксплуатации объекта.

Ремонтные работы коснутся ЦТП мощностью 7,10 Гкал/ч, расположенного по адресу: Московская область, м. о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 22а.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Луховицы. Завершить работы планируют в 2027 году.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке.