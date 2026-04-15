Тендер на капремонт котельной объявили в поселке Васькино

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 28. Объект расположен в поселке Васькино городского округа Чехов, по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок Васькино, строение 3а.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение о проведении конкурса на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения (кроме линейного)». Планируется, что в рамках проведения закупки будет отремонтирована котельная мощностью 7,45 МВт.

Все работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Чехов. Завершить работы по данному объекту планируется в 2027 году.

