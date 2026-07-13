Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 июля

За прошедший день, 12 июля, на территории гослесфонда Московской области возгораний не было.

По данным Комитета лесного хозяйства Московской области, 13 и 14 июля на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности, а 15 июля — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет варьироваться от плюс 19 до 23 градусов днем и от плюс 16 до 19 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и возможность дождей.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.