В Московской области не зафиксировано возгораний в гослесфонде 15 мая

За прошедший день, 15 мая, на территории государственного лесного фонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

По прогнозам, 16 и 17 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. А 18 мая на большей части региона также прогнозируется III класс, однако в Бородинском и Волоколамском лесничествах ожидается I класс, а в Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском — II класс.

Синоптики прогнозируют температуру от +16 до +29 градусов днем и от +10 до +18 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, осадков практически не предвидится.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

