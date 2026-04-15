Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 апреля

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 14 апреля на территории лесного фонда региона возгораний не зафиксировано. Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +6 до +13 градусов, ночью — от +4 до +8 градусов. Синоптики обещают облачную погоду почти без прояснений и дожди.

На 15 и 16 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Однако в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс. В Сергиево-Посадском лесничестве также ожидается II класс 16 апреля.

17 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — III класс.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.