Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 июня

31 мая на территории государственного лесного фонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

На большей части территории Московской области 1 июня ожидается второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах будет первый класс.

Во вторник на большей части территории области также ожидается второй класс пожарной опасности, однако в Луховицком и Ступинском лесничествах — третий класс.

Кроме того, 3 июня второй класс пожарной опасности сохранится на большей части территории. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается третий класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +17 до +23 градусов днем и от +7 до +16 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает: в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Больше новостей в «Макс».