18 мая в Московской областной Думе прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Кадет года — 2025». В этом учебном году участие в конкурсе приняли более 180 кадетов из 46 общеобразовательных организаций и 26 муниципалитетов Подмосковья.

Соревнования проходили с октября по май и включали четыре тура: оценку личных достижений, защиту проекта, физическую и творческую подготовку, а также бальную дисциплину. Для младших групп обязательными стали большой фигурный вальс и падеграс, для старшеклассников — вальс и русский лирический танец. Кроме того, финалисты писали эссе. Туры проводились в очном, онлайн и дистанционном форматах.

Победителями и призерами конкурса стали:

Девушки, 5–6 классы: — 1 место — Василиса Баскакова из Воскресенской кадетской школы. — 2 место — Василиса Лушина из школы № 2 городского округа Балашиха. — 3 место — Лидия Комольцева из школы № 1 городского округа Подольск.

Юноши, 5–6 классы: — 1 место — Максим Веретин из гимназии № 7 городского округа Подольск. — 2 место — Роман Анисимов из школы № 2 городского округа Ступино. — 3 место — Макар Осипов из школы № 2 городского округа Балашиха.

Девушки, 7–8 классы: — 1 место — Анна Молчанова из гимназии № 7 городского округа Подольск. — 2 место — Арина Пендюрина из школы № 26 городского округа Балашиха. — 3 место — Аксана Камалбекова из школы № 2 городского округа Балашиха.

Юноши, 7–8 классы: — 1 место — Кирилл Блиставцев из школы № 26 городского округа Балашиха. — 2 место — Ярослав Вылегжанин из школы № 32 городского округа Подольск. — 3 место — Максим Игонин из гимназии № 7 городского округа Подольск.

Девушки, 9–11 классы: — 1 место — Мария Фролова из школы № 32 городского округа Подольск. — 2 место — Анастасия Епифанова из школы-интерната «Кадетский корпус» городского округа Химки. — 3 место — Сафия Сагадеева из школы «Лига Первых» городского округа Химки.

Юноши, 9–11 классы: — 1 место — Артем Лудяков из Свердловской школы № 2 городского округа Лосино-Петровский. — 2 место — Ростислав Бацунов из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина городского округа Фрязино. — 3 место — Иван Смирнов из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина городского округа Фрязино.