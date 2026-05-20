Прием заявок на IT-гранты начался в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области открылся прием заявок на получение IT-грантов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Николай Булатов подчеркнул: «Грантовая поддержка ИТ-отрасли Подмосковья играет ключевую роль в привлечении и удержании высококвалифицированных специалистов. Мы создаем условия, при которых компании могут уверенно инвестировать в инновации и цифровые проекты, укрепляя технологическое лидерство региона».

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от IT-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с определенными кодами ОКВЭД. Грант предоставляется при условии, что организация приняла в штат пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тысяч рублей в месяц. Новые сотрудники не должны были работать в Московской области в течение предыдущих 12 месяцев.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.