В Московской области начался нерест рыб

В водоемах Московской области стартовал период нереста. Первыми сезон размножения открывают щука, окунь и плотва. Однако в апреле начинают размножаться и несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал: «Из охраняемых видов подмосковных рыб в апреле нерестятся волжский подуст и жерех, которые обитают в крупных реках – Москве, Клязьме, Оке и в водохранилищах».

Минэкологии напоминает, что с 22 марта в регионе действуют весенние ограничения на рыболовство. С 1 апреля по 10 июня рыбалка разрешена только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.