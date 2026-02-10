В Московской области на заседании общественного совета обсудили вопросы наружного освещения

В понедельник, 9 февраля, состоялось заседание общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Заседание прошло под председательством Юрия Фельде с участием представителей ведомства. На мероприятии был представлен новый секретарь совета — Никита Коновалов.

Заместитель министра транспорта Подмосковья Даниил Шевченко рассказал о порядке организации работ по содержанию линий наружного освещения (ЛНО). Он также осветил меры по борьбе с незаконным использованием ЛНО сторонними лицами, отслеживанию и учету бесхозных объектов, а также расчету затрат на электроэнергию. Все вопросы членов совета были подробно рассмотрены.

Начальник Управления главного энергетика ГБУ МО «Мосавтодор» Ахмед Исмаилов сообщил о ходе работ по установке линий освещения в регионе, которые выполняются данной организацией.

Наружное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, помогая водителям лучше ориентироваться на дороге, особенно на загородных трассах и при подъезде к населенным пунктам. Это способствует снижению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.