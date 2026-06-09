В Московской области на торги выставлено более 100 объектов за неделю

За период с 1 по 5 июня 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 142 земельно-имущественных объекта. Больше всего лотов предложено в округах Истра, Чехов и Волоколамский.

На сегодняшний день в заявочной кампании в Можайском округе представлено более 150 лотов, в Чехове — более 65, а в Волоколамском округе — более 40. В частности, в Волоколамском муниципальном округе в аренду можно взять земельный участок площадью 7,5 соток в деревне Бутаково, срок аренды составит 20 лет. Начальная цена годовой аренды — 18 446,50 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже переданы:

- в Истре: 37 земельных участков в аренду и 42 — в собственность; - в Чехове: 17 участков в аренду и 42 — в собственность; - в Волоколамском округе: 51 участок в аренду и 33 — в собственность.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Также Комитет по конкурентной политике ведет телеграм-канал @konkurenTEAM, где регулярно публикуется подборка актуальных лотов и полезная информация о торгах и аукционах. Кроме того, ККП МО доступен в мессенджере МАКС, где можно получать оперативные новости о закупках и торгах в регионе.