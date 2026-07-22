Свыше 160 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в Дмитровском округе / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 13 по 17 июля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги свыше 160 объектов. Среди них — земельные участки, здания и нежилые помещения.

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства предлагается множество земельных участков. Например, в Дмитровском муниципальном округе можно арендовать участок площадью 11,45 соток для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Ассаурово. Начальная цена аренды — 194 764,50 рублей в год, а срок аренды составляет 20 лет.

В муниципальном округе Чехов продается земельный участок площадью 15 соток для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Новгородово. Начальная цена продажи — 1 184 190 рублей.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений. В том же Чехове продается нежилое помещение площадью 118,90 квадратных метров.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.