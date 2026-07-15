В Московской области на торги выставлено более 140 объектов недвижимости

На прошлой неделе в период с 6 по 13 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 142 объекта. Среди них — 65 земельных участков в аренду, 71 земельный участок на продажу, а также несколько нежилых помещений и сооружение с земельным участком в аренду.

Так, в Павлово-Посадском городском округе можно арендовать земельный участок площадью 12,13 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — чуть более 248 тысяч рублей в год, а срок аренды составляет 20 лет. Подробности можно узнать на [Едином портале торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46759000/62458/info).

В городском округе Талдомский продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,40 соток. Начальная цена продажи участка — 716 755,2 рубля. Участок расположен в поселке городского типа Вербилки на улице Гоголя.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений. Например, в городском округе Луховицы продается нежилое помещение площадью почти 100 квадратных метров.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте [Единого портала торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/). Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Подробнее о том, как участвовать в торгах, можно узнать на странице [ККП МО в мессенджере МАКС](http://max.ru/id5024139723_gos2).