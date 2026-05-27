В Московской области на торги выставлено более 130 объектов недвижимости

Фото: В г.о. Серпухов продается земельный участок для ИЖС / Комитет по конкурентной политике Московской области

На прошлой неделе, с 18 по 22 мая 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 139 объектов. Среди них — 60 земельных участков в аренду, 62 — на продажу, 10 нежилых помещений в аренду и 2 на продажу, а также 4 здания с земельными участками и 1 объект под водопользование.

Некоторые участки предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, в городском округе Серпухов продается земельный участок для ИЖС площадью 5 соток, расположенный в селе Игумново. Начальная цена — 571 665 рублей [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46770000/62257/info).

Для ведения ЛПХ в муниципальном образовании Истра можно взять в аренду земельный участок площадью 10 соток, расположенный в поселке Хуторки. Начальная цена аренды — 100 000 рублей в год [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46533000/62217/info).

Есть предложения и для бизнеса. В городском округе Серпухов сдается в аренду земельный участок под магазины площадью 15,08 соток [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46770000/61592/info). В городском округе Ступино на торгах земельный участок в аренду площадью 73,63 сотки под склад [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46776000/61381/info).

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Чтобы принять в них участие, нужно получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на [Едином портале торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/).

Комитет по конкурентной политике Московской области публикует обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья в [телеграм-канале](https://t.me/konkurenTEAM).