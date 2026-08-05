В Московской области на торги выставили 186 объектов

На минувшей неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 186 объектов: 91 земельный участок в аренду, 80 земельных участков на продажу, а также здания, помещения и лесные участки.

Среди предложений — земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, в муниципальном округе Серебряные пруды продается земельный участок площадью почти 12 соток для ведения садоводства, расположенный в деревне Кораблевка. Начальная цена — 230 184,02 рубля.

В Дмитровском муниципальном округе сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью почти 14 соток, расположенный в деревне Жуково. Начальная цена аренды — 210 354,26 рублей в год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений. В том же Дмитровском округе продается нежилое помещение площадью 71,90 квадратных метров.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти на странице ККП МО в мессенджере МАКС.