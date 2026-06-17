Более 40 объектов недвижимости выставили на торги в Раменском за неделю

На минувшей неделе, с 8 по 11 июня 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 113 земельно-имущественных объектов. Наибольшее количество лотов появилось в Раменском, Коломенском и Орехово-Зуевском округах.

В заявочной кампании на сегодняшний день размещено более 44 лотов в Раменском округе, более 45 — в городском округе Коломна и более 65 — в Орехово-Зуевском округе. Например, в Коломне можно приобрести земельный участок площадью 10 соток в селе Нижнее Хорошово для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена на торгах составляет 535 640 рублей. Подробности об этом участке доступны на Едином портале торгов.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали:

в Раменском — 35 земельных участков в аренду и восемь в собственность;

в Коломне — 20 участков в аренду и 36 в собственность;

в Орехово-Зуевском — девять участков в аренду и 35 в собственность.

Ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.