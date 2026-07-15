В Московской области на торги выставили более 100 объектов недвижимости

На минувшей неделе, с 6 по 10 июля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 142 земельно-имущественных объекта. Больше всего лотов было предложено в Луховицах, Павлово-Посадском и Талдомском округах.

Так, в Павлово-Посадском городском округе можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Участок площадью 7,95 соток находится в деревне Стремянниково, а начальная цена на торгах составляет 586 749,75 рублей. Подробности можно узнать по ссылке: [Земельный участок для индивидуального жилищного строительства](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46759000/63007/info).

С начала 2026 года в Луховицах победители аукционов получили в аренду 16 земельных участков и в собственность 59, в Павлово-Посадском городском округе — 12 участков в аренду и 71 в собственность, а в Талдомском городском округе — 35 участков в аренду и 18 в собственность.

Ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ: [Единый портал торгов](https://easuz.mosreg.ru/).

Комитет по конкурентной политике также запустил канал в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». Там регулярно публикуются актуальные лоты, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, а также полезные пошаговые инструкции: [КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья](https://max.ru/id5024139723_gos2).