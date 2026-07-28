В Московской области на торги выставили 186 объектов

Фото: Участок на торгах в г.о. Ступино / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

На минувшей неделе, с 20 по 24 июля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 186 объектов. Среди них — земельные участки, здания, нежилые помещения и машиноместа.

В Наро-Фоминском городском округе можно арендовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Площадь участка — 9,64 сотки, начальная цена аренды — 107 792,55 рублей в год, срок аренды — 20 лет. Подробности можно узнать по ссылке: [здесь](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46750000/62533/info).

В городском округе Ступино продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4,46 сотки. Начальная цена продажи — 309 595,36 рублей. Узнать больше можно тут: [здесь](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46776000/62148/info).

Для бизнеса также есть предложения. В Наро-Фоминском городском округе сдается в аренду земельный участок для стоянки транспортных средств площадью 4 сотки. В городском округе Ступино продается здание с земельным участком общей площадью 1652,40 квадратных метров.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области: [здесь](https://easuz.mosreg.ru/).