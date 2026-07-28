В Московской области на торги выставили 186 объектов за неделю

За период с 20 по 24 июля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 186 земельно-имущественных объектов. Больше всего лотов было представлено в Наро-Фоминском, Серпуховском и Ступинском округах.

На сегодняшний день в заявочной кампании округа Наро-Фоминск представлено более 40 лотов, Серпухова — более 55, а Ступино — более 170.

Например, в городском округе Ступино можно приобрести земельный участок площадью 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Акатово. Начальная цена на торгах составляет 652 260 рублей. Подробнее об этом можно узнать [здесь](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46776000/62173/info).

С начала 2026 года победителям аукционов уже были переданы земельные участки: - в Наро-Фоминском округе — 38 в аренду и 14 в собственность; - в Серпухове — 23 в аренду и 64 в собственность; - в Ступино — 94 в аренду и 92 в собственность.

Вся информация об объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на [Едином портале торгов Подмосковья ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/). Там же можно выбрать участок или коммерческую недвижимость.

Комитет по конкурентной политике теперь имеет канал в мессенджере МАКС — «[КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья](https://max.ru/id5024139723_gos2)». В нем регулярно публикуются актуальные лоты, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, а также полезные инструкции.