Еще 100 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье

На прошлой неделе, с 22 по 26 июня 2026 года, в Московской области прошло 103 аукциона по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Отмечается рост конкуренции по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего в торгах приняло участие 215 претендентов, а среднее количество участников на конкурентных процедурах составило почти 3,5 человека на лот. Например, в аукционе по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в муниципальном округе Егорьевск боролось 14 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь представлена подробная информация об объектах, выставленных на торги в Московской области.