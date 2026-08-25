Почти 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе, с 17 по 21 августа 2026 года, в Московской области прошло 97 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняли участие 261 претендент. В среднем на каждый лот претендовало 2,6 человека. Например, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в городском округе Серпухов боролось 12 человек.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Более 1 500 объектов недвижимого имущества, доступных для приобретения на торгах, можно найти на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там же потенциальные участники торгов могут задать вопросы виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.

Подробнее о торгах в Подмосковье можно узнать на странице Комитета по конкурентной политике МО в мессенджере «Макс».