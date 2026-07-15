Почти 75 участков сдали в аренду в Можайском округе с начала года

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота почти не меняется в процессе торгов. На прошлой неделе, с 6 по 13 июля 2026 года, в регионе провели 180 таких аукционов.

Как правило, участки, стоимость которых не меняется или повышается незначительно, находятся в отдалении от столицы минимум на сто километров. Чтобы выиграть, достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

Самый бюджетный участок был реализован в Можайском округе. Он предназначен для ведения личного подсобного хозяйства и находится в деревне Стеблево. В аукционе приняли участие всего три претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 20 958,50 рублей.

С начала 2026 года через торги в городском округе Можайский победителям уже передали в аренду 74 земельных участка, а в собственность — 32 участка.

Информацию о торгах можно найти на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Там же можно подать заявку для участия в аукционах.

Кроме того, у Комитета по конкурентной политике Московской области теперь есть канал в национальном мессенджере «Макс». Там регулярно публикуют подборку актуальных лотов и информацию о том, как принять участие в торгах.