В Подмосковье прошло 117 аукционов по земельно-имущественным торгам за неделю

С 13 по 17 июля 2026 года в Московской области состоялось 117 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняли участие 283 претендента, а среднее количество участников на аукционе составило 2,4 человека на лот. Например, за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Рузском муниципальном округе боролось 27 человек.

Победителем аукциона становится тот, кто предложил наивысшую цену. Если же к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Актуальную информацию о торгах и закупках в Подмосковье также можно найти на странице ККП МО «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» в мессенджере МАКС. Там публикуется подборка актуальных лотов и информация о том, как подать заявку для участия в аукционах.