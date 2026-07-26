В Московской области на ближайшие дни прогнозируют переменную облачность и ливни

Сегодня и в ближайшие дни температура в Московской области будет колебаться от плюс 15 до 25 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможны ливневые дожди.

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 25 июля возгораний на территории гослесфонда зафиксировано не было.

В ближайшие дни на большей части территории Московской области ожидается I или II класс пожарной опасности. Исключение составят некоторые лесничества, где класс опасности может быть повышен.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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