Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 30 июля

В Московской области сегодня и в ближайшие дни ожидается температура от +16 до +29 градусов днем и от +17 до +20 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди.

Лесничествам Московской области присвоен второй класс пожарной опасности, однако в некоторых районах уровень угрозы повышен.

Так, 28 июля первый класс пожарной опасности, который является самым высоким, объявлен в Луховицком лесничестве. В Истринском лесничестве — третий класс.

29 июля первый класс пожарной опасности прогнозируется в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

30 июля первый класс пожарной опасности ожидается в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».