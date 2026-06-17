В Московской области на аукционе значительно выросла цена аренды земельного участка

На прошлой неделе, с 8 по 11 июня 2026 года, в Московской области провели 80 аукционов по земельно-имущественным торгам. Один из них привлек особое внимание: на аукционе по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе финальная цена превысила начальную более чем в 56 раз.

Участок площадью 10,05 соток выставили на торги с начальной ценой ежегодной арендной платы в 256 736 рублей в год. В аукционе участвовали 21 претендент, и в результате активной борьбы итоговая сумма аренды составила 14 551 796,48 рублей в год.

Узнать о доступных участках и помещениях в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/). На портале представлено более 1800 вариантов земли, подходящей для строительства частного дома. Пользователи могут выбирать участки по расположению, площади, цене и формату приобретения: аренда или продажа. Также на портале есть возможность построить маршрут от выбранного участка до ближайших объектов инфраструктуры.

Последние новости о торгах в Подмосковье доступны на странице ККП МО в мессенджере МАКС (http://max.ru/id5024139723_gos2). Там регулярно публикуется подборка актуальных лотов и информация о проводимых торгах.