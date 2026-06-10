Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 июня

На территории Московской области 10 июня ожидается третий класс пожарной опасности. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру от плюс 26 до 34 градусов днем и от плюс 15 до 19 градусов ночью. Ожидается почти безоблачная погода с локальными грозовыми дождями.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 11 июня на большей части территории также прогнозируется третий класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается четвертый класс.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — третий класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.