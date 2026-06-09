Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 11 июня

За прошедший день, 8 июня, на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний. Однако в ближайшие дни ожидается повышенная пожарная опасность в некоторых районах.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 9 июня на большей части территории региона прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Виноградовском лесничестве ожидается второй класс.

Завтра на большей части территории Московской области также прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Виноградовском лесничестве — второй класс, в Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — четвертый класс.

В четверг, 11 июня, на большей части территории области ожидается третий класс пожарной опасности. В Волоколамском и Истринском лесничестве — второй, в Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — четвертый.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +25 до +32 градусов днем и от +13 до +19 градусов ночью. Ожидается почти безоблачная погода, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.