Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 апреля

На территории лесного фонда Московской области 7 апреля возгораний не зарегистрировано. По прогнозам, 8 и 9 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах — II класс. А 10 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В эти дни температура будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов днем и от минус 6 до плюс 1 градуса ночью. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, сильный ветер, возможны дождь со снегом или снег.

Жители области должны быть бдительны и при обнаружении возгорания незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.