Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 апреля

На 6, 7 и 8 апреля в Московской области ожидается разный класс пожарной опасности. На большей части территории прогнозируется II класс, в Луховицком и Ступинском лесничествах – I класс, а в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Подольском – III класс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура будет колебаться от +3 до +10 градусов днем и от -2 до +2 градусов ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дождь и снег с дождем.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.