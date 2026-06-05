Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 июня

На территории гослесфонда Московской области 4 июня возгораний не зафиксировано. В ближайшие дни, с 5 по 7 июня, на всей территории области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в последующие дни температура воздуха составит от плюс 22 до 26 градусов, а ночью — от плюс 8 до 14 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и почти полное отсутствие осадков.

Несмотря на отсутствие экстремальных погодных условий, лесной охраной была запущена горячая линия для немедленного сообщения о возгораниях. Жители могут сообщать о возгораниях по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.