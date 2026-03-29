В Московской области на 28 марта пожаров в лесах не зафиксировано

На 29 марта на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности. Второй класс ожидается в Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах, а третий — в Дмитровском.

30 и 31 марта на большей части территории Московской области прогнозируют второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах ожидается первый класс, а в Дмитровском — третий.

Температура воздуха составит +13–17 °C, ночью — 0–7 °C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.