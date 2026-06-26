Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 июня

На 26 июня в большинстве районов Московской области прогнозируют третий класс пожарной опасности. В Волоколамском лесничестве будет первый класс, а в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Талдомском и в лесничестве «Русский лес» — второй класс.

На 27 июня в большинстве районов также ожидают третий класс пожарной опасности, но в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — второй класс.

На 28 июня для большинства районов снова прогнозируют третий класс пожарной опасности, а в Бородинском и Клинском лесничествах — второй класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит от +13 до +22 градусов, а ночью — от +5 до +11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.