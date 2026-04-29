Около 8 тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплаты взамен участков

В Московской области с 2024 года многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Эта мера поддержки стала возможной благодаря новому решению региональных властей.

«Почти 8 тысяч многодетных семей Подмосковья уже получили выплату вместо земельного участка — и это наше системное решение, которое реально меняет жизнь многодетных семей в регионе», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По данным Министерства социального развития Московской области, эта мера оказалась востребованной среди жителей региона. С января 2026 года 339 семей уже подали заявления и получили средства на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Программа бесплатного предоставления земли многодетным семьям действует в Подмосковье с 2011 года. Однако возникали сложности с так называемыми «неликвидными» участками — наделами вдали от коммуникаций и дорог. В 2024 году региональное правительство закрепило право выбора: семья может либо дождаться земли, либо получить денежную компенсацию.

Для оформления заявления родителям достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг и подать заявление на услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка». Отчетность о целях траты средств перед государством предоставлять не нужно.