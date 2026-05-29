Подмосковную компанию оштрафовали за нарушение пожарной безопасности в лесу

Комитет лесного хозяйства Московской области не снижает бдительности в отношении нарушителей лесного законодательства. 28 мая 2026 года компания-сельхозпроизводитель из Зарайска была привлечена к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ). В результате на предприятие наложен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

В прошлом году эта же компания была оштрафована на один миллион рублей за действия, которые привели к пожару и нанесли ущерб лесам на сумму более 9 тысяч рублей. Тогда все финансовые обязательства были исполнены в полном объеме.

Напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Бережное отношение к лесу — обязательное требование закона.