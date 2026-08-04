В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили еще 7 тысяч камер
За прошедшую неделю к системе «Безопасный регион» в Московской области подключили 445 новых видеокамер. С начала 2026 года общее число подключенных камер превысило семь тысяч.
Камеры помогают следить за порядком в общественных местах и предотвращать правонарушения. Их устанавливают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, на железнодорожных переездах и в других местах. Детские государственные учреждения и игровые площадки также находятся под видеонаблюдением.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что общее количество камер системы «Безопасный регион» в регионе составляет около 174 тысяч.