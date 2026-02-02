В Московской области изменят порядок отчетности по использованию водных объектов

С 1 марта 2025 года в Московской области произойдет существенное изменение в порядке представления отчетности об использовании водных объектов. Эти нововведения направлены на цифровизацию взаимодействия и улучшение качества экологического мониторинга.

Водопользователи будут обязаны предоставлять данные об объеме забора воды и сбросе сточных вод, их качестве, а также результаты наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами. Отчеты необходимо будет подавать через личный кабинет ФГИС «Экомониторинг» до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Электронная отчетность позволит снизить административную нагрузку на бизнес, повысить точность и оперативность сбора экологических данных, а также интегрировать данные в единую государственную цифровую систему мониторинга».

Сейчас отчетность на бумажном носителе в адрес Минэкологии Московской области по формам 3.1., 3.2., 3.3., 1 и 2 не требуется. Водопользователи могут подавать отчеты двумя способами: через личный кабинет ФГИС «Экомониторинг» и на портале РГИС в разделе «Личные документы» → «Специальные документы».

Цифровизация упрощает процедуру, снижает человеческий фактор и повышает оперативность обработки данных. Эти изменения являются частью общей цифровой трансформации государственного управления в сфере экологии и направлены на создание прозрачной и эффективной системы взаимодействия власти и бизнеса для сохранения природных ресурсов региона.