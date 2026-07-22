Цифровизация позволила сохранить 10,2 млн листов бумаги в Подмосковье

Фото: Зона работы за компьютером в библиотеке имени И.И. Морозова в Луховицах / Медиасток.рф

Среди основных изменений — переход на электронный документооборот, который затронул процессы согласования, резолюции и официальную переписку. Также были внедрены электронные уведомления и расчетные листки, унифицированы шаблоны и справочники.

Автоматизация отчетности позволила заменить ручной сбор данных на автоматическую генерацию отчетов, что исключило дублирование и избыточную отчетность. Были внедрены дорожные карты и инструменты проектного управления для контроля сроков и исполнения задач. Кроме того, активно используются цифровые помощники, такие как чат-боты и голосовые ассистенты, которые оперативно отвечают на вопросы жителей и сокращают рутинные операции.

Мингосуправления, информационных технологий и связи отметило, что благодаря этим изменениям удалось сохранить около тысячи деревьев.

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