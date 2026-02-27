В Московской области идет подготовка к сдаче ЕГЭ

В Московской области активно ведется подготовка к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области. Успех экзаменов зависит от масштабной работы, которая включает в себя обучение и тренировки сотрудников.

24 февраля 2026 года в региональном центре обработки информации прошло обучение муниципальных организаторов. Участники познакомились с основными нормативными документами, обсудили организационные вопросы и получили рекомендации по предотвращению нарушений. Опытные коллеги поделились успешными практиками подготовки к экзаменам и ответили на вопросы новичков.

26 февраля состоялась встреча муниципальных координаторов, посвященная подготовке к сдаче ЕГЭ в 11 классах и участию в общероссийской тренировке, запланированной на 4 марта 2026 года. На совещании обсуждалась организация защищенной сети передачи данных в пунктах проведения экзаменов и тренировка для выпускников 11 классов по математике базового и профильного уровней. Пробный экзамен позволит заранее выявить возможные проблемы и даст выпускникам возможность пройти процедуру экзамена в полном объеме, включая получение результатов.